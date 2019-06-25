Філарет звинуватив ПЦУ в рейдерстві храмів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Православна церква України здійснює рейдерське захоплення храмів Української православної церкви Київського патріархату, що вимагає втручання влади. Про це очільник "відновленої" Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив на прес-конференції у своїй резиденції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Так звана Православна церква України почала рейдерські атаки і захоплює наші храми. Насамперед, захопили уже Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир, Успінську церкву в місті Києві, зараз планується захоплення Володимирського собору. Думаю, цими захопленнями не обмежаться – будуть захоплювати храми Київського патріархату", - зазначив Філарет.
У зв’язку з цим священнослужитель повідомив про намір УПЦ КП звернутися до органів державної влади, щоб ті захистили права і свободи вірян.
"Якщо наша влада не буде нас захищати, ми будемо звертатися до європейської громадськості, оскільки, якщо Україна хоче увійти в Європейський Союз, то вона повинна виконувати демократичні умови, захищати права людини, які існують в Європі", - додав Філарет.
Він також уточнив, що не має наміру звертатися до суду, оскільки суди в Україні "продажні".
Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його "помісним собором" і постановили відновити діяльність патріархату.
Православна церква України скликала синод через "помісний собор", який провів почесний патріарх Філарет.
Синод ПЦУ констатував втрату прав Філаретом з управління єпархією, але залишив його в її складі.
Після цього Філарет заявив про створення синоду Київського патріархату.