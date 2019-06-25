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Філарет звинуватив ПЦУ в рейдерстві храмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Православна церква України здійснює рейдерське захоплення храмів Української православної церкви Київського патріархату, що вимагає втручання влади. Про це очільник "відновленої" Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив на прес-конференції у своїй резиденції в Києві, передає кореспондент УНН.

Філарет звинуватив ПЦУ в рейдерстві храмів

"Так звана Православна церква України почала рейдерські атаки і захоплює наші храми. Насамперед, захопили уже Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир, Успінську церкву в місті Києві, зараз планується захоплення Володимирського собору. Думаю, цими захопленнями не обмежаться – будуть захоплювати храми Київського патріархату", - зазначив Філарет.

У зв’язку з цим священнослужитель повідомив про намір УПЦ КП звернутися до органів державної влади, щоб ті захистили права і свободи вірян.

"Якщо наша влада не буде нас захищати, ми будемо звертатися до європейської громадськості, оскільки, якщо Україна хоче увійти в Європейський Союз, то вона повинна виконувати демократичні умови, захищати права людини, які існують в Європі", - додав Філарет.

Він також уточнив, що не має наміру звертатися до суду, оскільки суди в Україні "продажні".

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його "помісним собором" і постановили відновити діяльність патріархату.

Православна церква України скликала синод через "помісний собор", який провів почесний патріарх Філарет. 

Синод ПЦУ констатував втрату прав Філаретом з управління єпархією, але залишив його в її складі.

Після цього Філарет заявив про створення синоду Київського патріархату

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