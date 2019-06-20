Так званий "собор" УПЦ Філарета відновив діяльність Київського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату, пише УНН з посиланням на BBC, яке цитує рішення “собору”.
“Українська православна церква Київського патріархату, зареєстрована державним органом та продовжує своє існування і діяльність на благо українського народу і Української держави”, — йдеться в постанові “собору”.
Учасники зібрання постановили відмінити постанову про ліквідацію УПЦ КП, яку прийняли 15 грудня 2018 року, перед тим, як Київський патріархат став частиною Православної церкви України. “Без умовної ліквідації Київського патріархату не могло бути об’єднавчого собору українських церков 15 грудня 2018 року і надання томосу про автокефалію”, — йдеться в тексті постанов зібрання.
УПЦ КП вважає, що томос про автокефілію, який Вселенський патріарх надав ПЦУ не відповідає таким у інших автокефальних церков, а тому “ставить ПЦУ у залежність від Константинпольського патріархату”. У ПЦУ тим часом наголосили, що Філарет не має права одноосібно збирати помісний собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.
Раніше стало відомо, що Філарет з кількома єпископами розпочав свій “помісний собор” у Києві.