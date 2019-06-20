Філарет з кількома єпископами розпочав свій "помісний собор" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Володимирському соборі у Києві з ініціативи патріарха УПЦ КП Філарета розпочалось зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке його учасники називають “помісним собором”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Цим собором патріарх хоче домогтися відродження Київського патріархату, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.
Для учасників “собору” у Володимирському храмі встановили стільці.
Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до неканонічного Київського патріархату, проігнорували зібрання Філарета. Втім, за даними представників Філарет, з Київської богословської академії відрахували двох студентів, начебто за підтримку почесного патріарха.
На “помісний собор” УПЦ КП прибули всього кілька єпископів з понад 40, які до неї раніше належали. Перед початком “собору” у храмі, де він проходить, було не більше десятка священників.
“Собор” проводять у колишньому головному храмі УПЦ КП — Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прибічником та давнім соратником Філарета.
Також, за даними видання, до Володимирського собору з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Відповідно до списку учасників “собору”, на нього мав приїхати єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Теодор Панку), але він не прибув. У РФ та Молдові існують декілька православних парафій, які належали до УПЦ КП, ними керують саме ці ієрархи.
Також на “собор” запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний).
За даними BBC, архімандрит Макарій відмовився йти на “собор”.
У Володимирський собор запросили також насельника Свято-Феодосіївського монастиря архімандрита Андрія (Маруцака), протоієреїв Леонтія Никитенко, Романа Загурського (США), Володимира Чайки (Німеччина) та диякона Василія Дідуха.
Водночас джерела BBC у ПЦУ припускають, що частина вказаних у списках гостей настоятелів можуть не з’явитись на собор.
Одночасно з “собором” Філарета митрополит Епіфаній зібрав у Києві “Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ’я”.
Нагадаємо, на думку релігієзнавця Дмитра Горєвого, анонсоване зібрання патріарха Філарета не можна вважати Помісним Собором ані канонічно, ані юридично.