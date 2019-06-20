Филарет с несколькими епископами начал свой "поместный собор" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во Владимирском соборе в Киеве по инициативе патриарха УПЦ КП Филарета началось собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники называют “поместным собором”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Этим собором патриарх хочет добиться возрождения Киевского патриархата, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.
Для участников “собора” во Владимирском храме установили стулья.
Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к неканоническому Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета. Впрочем, по данным представителей Филарет, с Киевской богословской академии отчислили двух студентов, якобы за поддержку почетного патриарха.
На “поместный собор” УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали. Перед началом “собора” в храме, где он проходит, было не больше десятка священников.
“Собор” проводят в бывшем главном храме УПЦ КП — Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.
Также, по данным издания, во Владимирском соборе из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников “собора”, на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл. В РФ и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали к УПЦ КП, ими управляют именно эти иерархи.
Также на “собор” приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (Пожарные).
По данным BBC, архимандрит Макарий отказался идти на “собор”.
Во Владимирский собор пригласили также насельника Свято-Феодосиевского монастыря архимандрита Андрея (Маруцака), протоиереев Леонтия Никитенко, Романа Загурского (США), Владимира Чайки (Германия) и диакона Василия Дидуха.
В то же время источники BBC в ПЦУ предполагают, что часть указанных в списках гостей настоятелей могут не появиться на собор.
Одновременно с “собором” Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве “Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия”.
Напомним, по мнению религиоведа Дмитрия Горевой, анонсированное собрание патриарха Филарета нельзя считать Поместным Собором ни канонически, ни юридически.