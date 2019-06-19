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Зібрання Філарета не буде Помісним Собором ані канонічно, ані юридично - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Анонсоване зібрання патріарха Філарета, заплановане на завтра, 20 червня, не можна вважати Помісним Собором ані канонічно, ані юридично. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой у коментарі журналісту УНН.

Зібрання Філарета не буде Помісним Собором ані канонічно, ані юридично - експерт

"Філарет піде до кінця, він вважатиме завтрашнє зібрання Помісним Собором УПЦ Київського патріархату, який має на меті скасувати постанову Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня про ліквідацію Київського патріархату та утворення Православної церкви України", - зазначив Горєвой.

Однак, за його словами, більшість з Православної церкви України та з колишнього Київського Патріархату на це дійство не підуть, і це вважатиметься невдалою спробою Філарета відновити ліквідовану церкву.

"Ніяких законних чи канонічних підстав для цього немає, тому що канонічно ця церква припинила своє існування рішенням свого найвищого керівного органу – Помісного Собору, саморозпустилася", - сказав Горєвой.

Він пояснив, що для того, аби її відновити, треба скликати Помісний Собор, який, відповідно до статуту Київського Патріархату, має скликатися патріархом і синодом, а не одноосібно патріархом. Своєю чергою, в єпархіях мають проводитися єпархіальні збори, які обирали б делегатів на Собор, щоб це була представницька церковна демократія.

"Тобто кожна з єпархій, кожна область, обирає своїх представників, які будуть репрезентантами цього регіону, і відправляє на Собор підтримати чи озвучити ті рішення, які підтримує той чи інший регіон", - пояснив Горєвой.

У цьому, за його словами, полягає ідея Помісного Собору – зібрати репрезентантів з усіх регіонів та з усіх церковних класів – не тільки єпископів, але й священиків, монахів, простих віруючих.

"Оскільки ця процедура не дотримана, то це зібрання, яке буде проводити Філарет завтра, з церковної точки зору не можна йменувати Помісним Собором", - зазначив Горєвой.

Крім того, експерт додав, що і з юридичної точки зору зібрання Філарета не можна назвати Помісним Собором.

"Для того, щоб церква як організація провела такий керівний з’їзд, як Помісний Собор, вона має робити цю процедуру відповідно до свого статуту про управління. Статут про управління УПЦ Київського Патріархату був знятий з державної реєстрації наказом Мінкультури 30 січня 2019 року на основі поданих документів і не є чинним. Тому ані церковно-канонічних, ані юридичних підстав для того, щоб називати завтрашнє зібрання Помісним Собором наразі немає", - підсумував Горєвой.

Експерт нагадав, що у ПЦУ вже заявили, що не визнаватимуть таких дій, а ті, хто завтра з Філаретом братиме участь у таких заходах, отримають відповідне канонічне і юридичне покарання.

"Скоріше за все, буде оголошено, що люди відлучені від церкви і не перебувають у складі ПЦУ", - сказав Горєвой.
Крім того, на думку експерта, наслідком завтрашнього зібрання може бути відкол окремих діячів від ПЦУ.

За словами Горєвого, метою такого зібрання є спроба Філарета відновити контроль, оскільки після років влади для нього вкрай не просто відмовитися від цього в один момент.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає. 

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