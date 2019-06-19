Собрание Филарета не будет Поместным Собором ни канонически, ни юридически - эксперт

"Филарет пойдет до конца, он считает завтрашнее собрание Поместным Собором УПЦ Киевского патриархата, который имеет целью отменить постановление Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата и образования Православной церкви Украины", - отметил Горевой.

Однако, по его словам, большинство из Православной церкви Украины и из бывшего Киевского Патриархата на это действо не пойдут, и это будет считаться неудачной попыткой Филарета восстановить ликвидированную церковь.

"Никаких законных или канонических оснований для этого нет, потому что канонически эта церковь прекратила свое существование решением своего высшего руководящего органа - Поместного Собора, самораспустилась", - сказал Горевой.

Он пояснил, что для того, чтобы ее восстановить, надо созвать Поместный Собор, который, согласно уставу Киевского Патриархата, должен созываться патриархом и синодом, а не единолично патриархом. В свою очередь, в епархиях должны проводиться епархиальное собрание, которые выбирали бы делегатов на Собор, чтобы это была представительная церковная демократия.

"То есть каждая из епархий, каждая область, избирает своих представителей, которые будут репрезентантами этого региона, и отправляет на Собор поддержать или озвучить те решения, которые поддерживает тот или иной регион", - пояснил Горевой.

В этом, по его словам, заключается идея Поместного Собора - собрать репрезентантов из всех регионов и из всех церковных классов - не только епископов, но и священников, монахов, простых верующих.

"Поскольку эта процедура не соблюдена, то это собрание, которое будет проводить Филарет завтра, с церковной точки зрения нельзя называть Поместным Собором", - отметил Горевой.

Кроме того, эксперт добавил, что и с юридической точки зрения собрание Филарета нельзя назвать Поместным Собором.

"Для того, чтобы церковь как организация провела такой руководящий съезд, как Поместный Собор, она должна делать эту процедуру в соответствии со своим уставом об управлении. Устав об управлении УПЦ Киевского Патриархата был снят с государственной регистрации приказом Минкультуры 30 января 2019 на основе поданных документов и не действует. Поэтому ни церковно-канонических, ни юридических оснований для того, чтобы называть завтрашнее собрание Поместным Собором пока нет", - подытожил Горевой.

Эксперт напомнил, что в ПЦУ уже заявили, что не будут признавать таких действий, а те, кто завтра с Филаретом будут участвовать в таких мероприятиях, получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.

"Скорее всего, будет объявлено, что люди отлучены от церкви и не находятся в составе ПЦУ", - сказал Горевой.

Кроме того, по мнению эксперта, следствием завтрашнего собрания может быть откол отдельных деятелей от ПЦУ.

По словам Горевой, целью такого собрания является попытка Филарета восстановить контроль, поскольку после лет власти для него крайне не просто отказаться от этого в один момент.

Напомним, почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.