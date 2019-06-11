Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня УНН. Почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", — сказав Філарет.
Також на сьогоднішньому форумі учасники планують затвердити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву — Київський патріархат від будь-якого посягання".
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"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас не дійсним", — сказав Філарет.
За його словами, так він зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".
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Також почесний патріарх продовжив як і раніше звинувачувати предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.
"Епіфаній — слуга Вселенського патріарха. Поставив грека вікарним єпископом, щоб він спостерігав і передавав інформацію Вселенському патріарху, щоб передавав вказівки через нього що робити", — сказав Філарет.
Він додав, що "так звана ПЦУ служить інтересам греків".
Як повідомляв УНН, рішення щодо документів УПЦ КП підштовхне Філарета до подальших провокацій.