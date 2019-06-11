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Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня УНН. Почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна. 

Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", — сказав Філарет.

Також на сьогоднішньому форумі учасники планують затвердити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву — Київський патріархат від будь-якого посягання".

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"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас не дійсним", — сказав Філарет.

За його словами, так він зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".

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Також почесний патріарх продовжив як і раніше звинувачувати предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.

"Епіфаній — слуга Вселенського патріарха. Поставив грека вікарним єпископом, щоб він спостерігав і передавав інформацію Вселенському патріарху, щоб передавав вказівки через нього що робити", — сказав Філарет.

Він додав, що "так звана ПЦУ служить інтересам греків".

Як повідомляв УНН, рішення щодо документів УПЦ КП підштовхне Філарета до подальших провокацій

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