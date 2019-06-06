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УПЦ КП: Собор, на якому розпустили Київський патріархат, не має юридичної сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У прес-службі Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) повідомили, що підписаний Філаретом документ про ліквідацію УПЦ КП не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну заяву опубліковано на сайті ліквідованої УПЦ КП.

“Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об’єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об’єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили”, — йдеться у заяві.

У прес-службі церкви також повідомили, що постанову про ліквідацію УПЦ КП підписали, бо “представники Вселенського Патріархату не хотіли розпочинати Об’єднавчий Собор у Великій Софії” без цього підпису. Але, як зазначається у прес-центрі, було проведено формальне зібрання, яке включало у себе порушенням норм Статуту УПЦ КП, тому воно не може називатися Помісним Собором і нести ту ж саму владну силу.

“Опубліковане відео, яке фіксує момент підписання даної „Постанови“, чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зібрання та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП”, — йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНН, релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой заявив, що визнання нечинними документів Української православної церкви Київського патріархату підштовхне її очільника патріарха Філарета до подальших провокацій на адресу Православної церкви України.

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