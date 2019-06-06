УПЦ КП: Собор, на якому розпустили Київський патріархат, не має юридичної сили

КИЇВ. 6 червня. УНН. У прес-службі Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) повідомили, що підписаний Філаретом документ про ліквідацію УПЦ КП не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну заяву опубліковано на сайті ліквідованої УПЦ КП.