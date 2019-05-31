Рішення щодо документів УПЦ КП підштовхне Філарета до подальших провокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Визнання нечинними документів Української православної церкви Київського патріархату підштовхне її очільника патріарха Філарета до подальших провокацій на адресу Православної церкви України. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.
"Філарет і надалі буде робити такі провокативні дії, очікуючи, що Епіфаній припуститься помилки і дасть підстави звинувачувати його в порушенні канонів, статут (ПЦУ – ред.), і, таким чином, він зможе поставити питання про відсторонення його від влади. Він буде продовжувати провокувати Епіфанія на відповідь і підловити його на якійсь помилці", - зазначив Горєвой.
За його словами, зі свого боку, ПЦУ, визнаючи нечинними будь-які документи УПЦ КП, ще раз, тепер уже офіційно, затвердила "очевидні речі".
"Цей крок не роззброїть Філарета, а, навпаки, підбадьорить, тож слід очікувати його подальших провокацій. Він і надалі буде все це робити і, скоріш за все, він вдасться до висвічення когось на єпископа, тобто вчинить свідомо провокативний крок, щоб збільшити кількість його прихильників", - додав релігієзнавець.
Нагадаємо, глава ПЦУ, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП.