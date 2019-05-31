Рішення щодо документів УПЦ КП підштовхне Філарета до подальших провокацій

"Філарет і надалі буде робити такі провокативні дії, очікуючи, що Епіфаній припуститься помилки і дасть підстави звинувачувати його в порушенні канонів, статут (ПЦУ – ред.), і, таким чином, він зможе поставити питання про відсторонення його від влади. Він буде продовжувати провокувати Епіфанія на відповідь і підловити його на якійсь помилці", - зазначив Горєвой.



За його словами, зі свого боку, ПЦУ, визнаючи нечинними будь-які документи УПЦ КП, ще раз, тепер уже офіційно, затвердила "очевидні речі".



"Цей крок не роззброїть Філарета, а, навпаки, підбадьорить, тож слід очікувати його подальших провокацій. Він і надалі буде все це робити і, скоріш за все, він вдасться до висвічення когось на єпископа, тобто вчинить свідомо провокативний крок, щоб збільшити кількість його прихильників", - додав релігієзнавець.



Нагадаємо, глава ПЦУ, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП.