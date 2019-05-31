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Решение о документах УПЦ КП подтолкнет Филарета к дальнейшим провокациям

Решение о документах УПЦ КП подтолкнет Филарета к дальнейшим провокациям

Киев  •  УНН

 • 24810 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Филарет и в дальнейшем будет делать такие провокационные действия, ожидая, что Епифаний допустит ошибку и даст основания обвинять его в нарушении канонов, устава (ПЦУ - ред.), и, таким образом, он сможет поставить вопрос об отстранении его от власти. Он будет продолжать провоцировать Епифания на ответ и подловить его на какой-то ошибке ", - отметил Горевой.

По его словам, со своей стороны, ПЦУ, признавая недействительными любые документы УПЦ КП, еще раз, теперь уже официально, утвердила "очевидные вещи".

"Этот шаг не разоружит Филарета, а, наоборот, взбодрит, поэтому следует ожидать его дальнейших провокаций. Он и в дальнейшем будет все это делать и, скорее всего, он прибегнет к освяжению кого то на епископа, то есть сделает сознательно провокационный шаг, чтобы увеличить количество его сторонников", - добавил религиовед.

Напомним, глава ПЦУ, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП.

Украинские Национальные Новости

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