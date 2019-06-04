Протистояння Епіфанія і Філарета: з’явились нові деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео та документ Помісного Собору Української Помісної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня минулого року та текст постанови Собору про припинення діяльності УПЦ КП, передає УНН.
“Відео Помісного Собору УПЦ КП 15.12.18 р. в Малій Софії. Дивіться уважно і робіть висновки. Соборним рішенням УПЦ КП припинила своє окреме існування і Патріарх Філарет це підтримав, проголосував та поставив підпис під документом — Постановою Собору. З відео можна переконатися, що текст, який підписує Патріарх і текст, поданий нижче на сканованому зображенні — ідентичні”, — написав Зоря.
Архієпископ пояснив, що до Помісного Собору в сусідньому приміщенні було зібрано всіх архієреїв, де ним особисто, як секретарем Синоду, було зачитано весь текст проекту Постанови і ухвалено розпочати Помісний Собор з таким порядком денним.
“Тому, власне, митрополит Михаїл не читає текст повністю, бо архієреї його щойно чули, а лише оголошує сутність проекту рішення”, — зазначив він.
На питання користувачів про те, для чого Зоря оприлюднив матеріали, він відповів що зробив заяву “щоби спростувати твердження, що “такого Собору не було і рішень таких не було”.
Як повідомляв УНН, релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой заявив, що визнання нечинними документів Української православної церкви Київського патріархату підштовхне її очільника патріарха Філарета до подальших провокацій на адресу Православної церкви України.