Противостояние Епифания и Филарета: появились новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря обнародовал на своей странице в Facebook видео и документ Поместного Собора Украинской Поместной Церкви от 15 декабря прошлого года и текст постановления Собора о прекращении деятельности УПЦ КП, передает УНН.
"Видео Поместного Собора УПЦ КП 15.12.18 г. в Малой Софии. Смотрите внимательно и делайте выводы. Соборным решением УПЦ КП прекратила свое отдельное существование и Патриарх Филарет это поддержал, проголосовал и поставил подпись под документом - Постановлением Собора. С видео можно убедиться, что текст, который подписывает Патриарх и текст, представленный ниже на отсканированном изображении - идентичны", - написал Заря.
Архиепископ объяснил, что до Поместного Собора в соседнем помещении было собрано всех архиереев, где им лично, как секретарем Синода, было зачитано весь текст проекта постановления и принято начать Поместный Собор с такой повесткой дня.
"Поэтому, собственно, митрополит Михаил не читает текст полностью, потому что архиереи его только слышали, а только объявляет сущность проекта решения", - отметил он.
На вопросы пользователей о том, для чего Заря обнародовал материалы, он ответил что сделал заявление "чтобы опровергнуть утверждение, что "такого Собора не было и решений таких не было".
Как сообщал УНН, религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой заявил, что признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины.