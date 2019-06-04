Противостояние Епифания и Филарета: появились новые детали

"Видео Поместного Собора УПЦ КП 15.12.18 г. в Малой Софии. Смотрите внимательно и делайте выводы. Соборным решением УПЦ КП прекратила свое отдельное существование и Патриарх Филарет это поддержал, проголосовал и поставил подпись под документом - Постановлением Собора. С видео можно убедиться, что текст, который подписывает Патриарх и текст, представленный ниже на отсканированном изображении - идентичны", - написал Заря.

Архиепископ объяснил, что до Поместного Собора в соседнем помещении было собрано всех архиереев, где им лично, как секретарем Синода, было зачитано весь текст проекта постановления и принято начать Поместный Собор с такой повесткой дня.

"Поэтому, собственно, митрополит Михаил не читает текст полностью, потому что архиереи его только слышали, а только объявляет сущность проекта решения", - отметил он.

На вопросы пользователей о том, для чего Заря обнародовал материалы, он ответил что сделал заявление "чтобы опровергнуть утверждение, что "такого Собора не было и решений таких не было".

Как сообщал УНН, религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой заявил, что признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины.