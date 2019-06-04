Противостояние Епифания и Филарета: появились новые детали

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136274 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144043 просмотра

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря обнародовал на своей странице в Facebook видео и документ Поместного Собора Украинской Поместной Церкви от 15 декабря прошлого года и текст постановления Собора о прекращении деятельности УПЦ КП, передает УНН.

"Видео Поместного Собора УПЦ КП 15.12.18 г. в Малой Софии. Смотрите внимательно и делайте выводы. Соборным решением УПЦ КП прекратила свое отдельное существование и Патриарх Филарет это поддержал, проголосовал и поставил подпись под документом - Постановлением Собора. С видео можно убедиться, что текст, который подписывает Патриарх и текст, представленный ниже на отсканированном изображении - идентичны", - написал Заря.

Архиепископ объяснил, что до Поместного Собора в соседнем помещении было собрано всех архиереев, где им лично, как секретарем Синода, было зачитано весь текст проекта постановления и принято начать Поместный Собор с такой повесткой дня.

"Поэтому, собственно, митрополит Михаил не читает текст полностью, потому что архиереи его только слышали, а только объявляет сущность проекта решения", - отметил он.

На вопросы пользователей о том, для чего Заря обнародовал материалы, он ответил что сделал заявление "чтобы опровергнуть утверждение, что "такого Собора не было и решений таких не было".

Как сообщал УНН, религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой заявил, что признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины.

Украинские Национальные Новости

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