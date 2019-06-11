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Филарет созывает собор для сохранения Киевского патриархата

Киев • УНН

 • 12533 просмотра

КИЕВ. 11 июня УНН. Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Филарет созывает собор для сохранения Киевского патриархата

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня ", - сказал Филарет.

Также на сегодняшнем форуме участники планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства".

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"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным", - сказал Филарет.

По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".

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Также почетный патриарх продолжил по прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать", - сказал Филарет.

Он добавил, что "так называемая ПЦУ служит интересам греков".

Как сообщал УНН, решение относительно документов УПЦ КП подтолкнет Филарета к дальнейшим провокациям.

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