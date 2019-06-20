Так называемый "собор" УПЦ Филарета возобновил деятельность Киевского патриархата

“Украинская православная церковь Киевского патриархата, зарегистрированная государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства”, — говорится в постановлении “собора”.

Участники собрания постановили отменить постановление о ликвидации УПЦ КП, которую приняли 15 декабря 2018 года, перед тем, как Киевский патриархат стал частью Православной церкви Украины. “Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора Украинской церкви 15 декабря 2018 года и предоставление томоса об автокефалии”, — говорится в тексте постановления собрания.

УПЦ КП считает, что томос о автокефилии, который Вселенский патриарх предоставил ПЦУ не соответствует таковым в других автокефальных церквей, а потому “ставит ПЦУ в зависимость от Константинпольського патриархата”. В ПЦУ между тем отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

Ранее стало известно, что Филарет с несколькими епископами начал свой “поместный собор” в Киеве.