ПЦУ скликає синод через "собор" Філарета
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Православна церква України скликає синод через “помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет. Про це заявила прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), передає УНН.
“Інформуємо, що на найближчому засіданні Священного Синоду ПЦУ, яке скликається Предстоятелем 24 червня 2019 р., будуть ухвалені рішення, пов’язані з подіями, що відбулися”, — зазначили в прес-службі ПЦУ.
При цьому в організації додали, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з Православної Церкви України якусь нову структуру, привласнивши їй назву Патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольського правила, і закликали почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу.
Крім того, свідома участь ряду кліриків у антиканонічних діях в обмін на обіцянки єпископства є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх можливих у майбутньому прохань бути прийнятими до складу єпископату Православної Церкви України.
Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.