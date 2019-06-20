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ПЦУ скликає синод через "собор" Філарета

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Православна церква України скликає синод через “помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет. Про це заявила прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), передає УНН.

ПЦУ скликає синод через "собор" Філарета

“Інформуємо, що на найближчому засіданні Священного Синоду ПЦУ, яке скликається Предстоятелем 24 червня 2019 р., будуть ухвалені рішення, пов’язані з подіями, що відбулися”, — зазначили в прес-службі ПЦУ.

При цьому в організації додали, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з Православної Церкви України якусь нову структуру, привласнивши їй назву Патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольського правила, і закликали почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу.

Крім того, свідома участь ряду кліриків у антиканонічних діях в обмін на обіцянки єпископства є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх можливих у майбутньому прохань бути прийнятими до складу єпископату Православної Церкви України.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.

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