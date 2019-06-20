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ПЦУ созывает синод за "собор" Филарета

Киев • УНН

 • 10470 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Православная церковь Украины созывает синод за “поместный собор”, который провел почетный патриарх Филарет. Об этом заявила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.

ПЦУ созывает синод за "собор" Филарета

“Информируем, что на ближайшем заседании Священного Синода ПЦУ, которое созывается Предстоятелем 24 июня 2019 года, будут приняты решения, связанные с событиями, произошедшими”, — отметили в пресс-службе ПЦУ.

При этом в организации добавили, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из Православной Церкви Украины какую-то новую структуру, присвоив ей название Патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила, и призвали почетного патриарха Филарета и лиц , участвовавших в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства Церкви и единства украинского народа.

Кроме того, сознательное участие ряда клириков в антиканонических действиях в обмен на обещания епископства является основанием для категорического отказа в удовлетворении их возможных в будущем просьб быть принятыми в состав епископата Православной Церкви Украины.

Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его “поместным собором” и решили восстановить деятельность патриархата.

Украинские Национальные Новости

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