ПЦУ созывает синод за "собор" Филарета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Православная церковь Украины созывает синод за “поместный собор”, который провел почетный патриарх Филарет. Об этом заявила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.
“Информируем, что на ближайшем заседании Священного Синода ПЦУ, которое созывается Предстоятелем 24 июня 2019 года, будут приняты решения, связанные с событиями, произошедшими”, — отметили в пресс-службе ПЦУ.
При этом в организации добавили, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из Православной Церкви Украины какую-то новую структуру, присвоив ей название Патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила, и призвали почетного патриарха Филарета и лиц , участвовавших в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства Церкви и единства украинского народа.
Кроме того, сознательное участие ряда клириков в антиканонических действиях в обмен на обещания епископства является основанием для категорического отказа в удовлетворении их возможных в будущем просьб быть принятыми в состав епископата Православной Церкви Украины.
Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его “поместным собором” и решили восстановить деятельность патриархата.