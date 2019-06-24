Синод ПЦУ позбавив Філарета прав із управління єпархією

"…Також беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, констатувати, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", - йдеться в рішенні синоду.

При цьому, в документі зазначається, що почесний Патріарх Філарет може через лист на ім’я Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, звернутися до Священного синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній церкві України.

Також Синод засвідчив, що вся повнота УПЦ Київського Патріархату, як і вся повнота Української автокефальної православної церкви згідно з рішеннями своїх Помісних Соборів 15 грудня 2018 року та Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 року) об’єдналися у єдину помісну Православну церкву України, яка є єдиним історичним, канонічним та юридичним спадкоємцем і продовжувачем їхньої діяльності.

Ніякі рішення, розпорядження чи інші документи, видані від імені Української православної церкви Київського патріархату чи під іменем її статутних органів після юридичної реєстрації Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) 30 січня 2019 року не мають канонічної та юридичної сили та є від початку недійсними і не підлягають виконанню.

Крім того, в документі зазначається, що у сьогоднішньому засіданні взяли участь всі члени синоду, окрім почесного патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

Священний синод також ухвалив низку рішень щодо зборів трьох архієреїв, невеликої кількості скликаних кліриків та мирян, які відбулися 20 червня 2019 року у Володимирському соборі м. Києва.

Зокрема щодо скасування п. 4 Журналу №1 засідання Священного синоду від 5 лютого 2019 року та підпорядкування Митрополиту Київському і всієї України, як їх безпосередньому єпархіальному архієрею, всіх парафій та монастирів м. Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського Патріархату і згідно з рішенням Помісного собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 року) та Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 року) є у складі Православної церкви України.

За активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі та інші порушення Преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії, виключити з 24 червня 2019 року зі складу єпископату Православної церкви України.

Крім того, синод визначив, що одноосібно скликане і проведене Почесним Патріархом Філаретом 20 червня 2019 року у Володимирському соборі Києва зібрання запрошених ним осіб не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема стосовно рішень Помісного собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 року), які відповідно до Статуту УПЦ КП відразу після підписання Президією Собору на чолі з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом набрали чинності.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.

Православна церква України скликала синод через “помісний собор", який провів почесний патріарх Філарет.