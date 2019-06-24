Синод ПЦУ лишил Филарета прав по управлению епархией

"...Также принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в решении синода.

При этом в документе отмечается, что почетный Патриарх Филарет может через письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, обратиться к Священному синоду по поводу соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной церкви Украины.

Также Синод показал, что вся полнота УПЦ Киевского Патриархата, как и вся полнота Украинской автокефальной православной церкви согласно решениям своих Поместных Соборов 15 декабря 2018 года и Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) объединились в единую поместную Православную церковь Украины, которая является единственным историческим, каноническим и юридическим наследником и продолжателем их деятельности.

Никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы и является изначально недействительными и не подлежащими исполнению.

Кроме того, в документе отмечается, что в сегодняшнем заседании приняли участие все члены синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (по уважительной причине).

Священный синод также принял ряд решений по сборам трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян, которые состоялись 20 июня 2019 года во Владимирском соборе г. Киев.

В частности об отмене п. 4 Журнал №1 заседания Священного синода от 5 февраля 2019 года и подчинения Митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственном епархиальному архиерею, всех приходов и монастырей г. Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и согласно решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018 года) и Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) является в составе Православной церкви Украины.

За активное участие в действиях, направленных на возмущения противостояния в церковной среде и другие нарушения Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и Преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить от 24 июнь 2019 года из состава епископата Православной церкви Украины.

Кроме того, синод определил, что единолично созвано и проведено Почетным Патриархом Филаретом 20 июня 2019 года во Владимирском соборе Киева собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности относительно решений Поместного собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018 года), которые в соответствии с Уставом УПЦ КП сразу после подписания Президиумом Собора во главе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в силу.

Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.

Православная церковь Украины созвала синод за "поместный собор", который провел почетный патриарх Филарет.