Філарет заявив про створення синоду Київського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. “Відновлений” Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких напередодні Православна церква України відлучила від священнослужіння. Про це сам Філарет заявив на прес-конференції у своїй резиденції в Києві, передає кореспондент УНН.
“Синод є... до нього входять усі архієреї церкви, які входять до Київського патріархату. П’ятеро”, — сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12 і навіть більше, як це передбачене статутом УПЦ КП.
Він підкреслив, що Українська православна церква Київського Патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ, що було заявлено ще 20 червня. Також він наголосив, що учорашнє рішення ПЦУ немає жодного відношення до УПЦ КП, оскільки заява про відмежування пролунала раніше.
“Ми залишаємось Київським патріархатом, і Православна Церква України немає до нас ніякого відношення”, - сказав архієрей.
Нагадаємо, Синод Православної церкви України констатував втрату прав Філаретом з управління єпархією, але залишив його в її складі.