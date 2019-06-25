Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. “Восстановленный” Филаретом Киевский патриархат создает собственный руководящий орган, синод, из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения. Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Синод есть... в него входят все архиереи церкви, входящие в Киевский патриархат. Пятеро”, — сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12 и даже больше, чем это предусмотрено уставом УПЦ КП.
Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ, что было заявлено еще 20 июня. Также он отметил, что вчерашнее решение ПЦУ имеет никакого отношения к УПЦ КП, поскольку заявление о отграничении прозвучало раньше.
“Мы остаемся Киевским патриархатом, и Православная Церковь Украина не имеет к нам никакого отношения”, — сказал архиерей.
Напомним, Синод Православной церкви Украины констатировал потерю прав Филаретом по управлению епархией, но оставил его в ее составе.