Фіктивний штаб і ремонти на дачі: офіцери на Чернігівщині "заробили" понад 2 млн грн на солдатах-примарах
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань викрило командира військової частини та трьох його офіцерів, які майже рік оформлювали фіктивні наряди для 14 військових. Солдати насправді не служили, а займалися особистими справами, виконували приватні роботи для керівництва та отримували гроші, частину з яких віддавали начальству. Про це інформує ДБР, пише УНН.
Деталі
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини на Чернігівщині та трьом його підлеглим у масштабній корупційній схемі. За версією слідства, у 2024 році керівник підрозділу вигадaв "паперовий" командний пункт, де начебто чергували 14 військовослужбовців.
Фактично жоден із них службових обов’язків не виконував. Майже рік вони отримували по 2 тис. грн за кожен "наряд", перебуваючи у вільному розпорядженні власного часу. Частину грошей солдати передавали організаторам схеми.
Бюро з’ясувало, що п’ятеро із цих військових виконували приватні доручення командира: ремонтували його садибу, будували гостьовий будинок та облаштовували квартиру його сина. Ще одного військовослужбовця керівник фактично звільнив від служби, дозволивши йому працювати автомеханіком поруч із частиною. Решта учасників списку "чергувань" просто займалися особистими справами під час служби.
ДБР вжило всіх належних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів
Чотирьом фігурантам інкримінують злочини, вчинені у складі організованої групи:
- командиру - зловживання владою, перевищення службових
повноважень та сприяння ухиленню від служби;
- начальнику відділу зберігання - зловживання владою;
- старшому геодезисту та картографу - зловживання
владою (усі за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).
За інкримінованими статтями передбачено покарання від 6 до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
