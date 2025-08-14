Фіктивний штаб і ремонти на дачі: офіцери на Чернігівщині "заробили" понад 2 млн грн на солдатах-примарах

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
08:11 • 1530 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 1242 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 1906 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 5562 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17761 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33222 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38361 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39166 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41660 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75689 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 9864 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 11517 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 11234 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 8546 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 11752 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 1530 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151625 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 127190 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 117857 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 128703 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24938 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 47467 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100827 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117306 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49881 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Фіктивний штаб і ремонти на дачі: офіцери на Чернігівщині "заробили" понад 2 млн грн на солдатах-примарах

Київ • УНН

 • 8 перегляди

ДБР викрило командира військової частини та трьох його офіцерів на Чернігівщині, які майже рік оформлювали фіктивні наряди для 14 військових. Солдати не служили, а займалися особистими справами та отримували гроші, частину яких віддавали начальству.

Фіктивний штаб і ремонти на дачі: офіцери на Чернігівщині "заробили" понад 2 млн грн на солдатах-примарах

Державне бюро розслідувань викрило командира військової частини та трьох його офіцерів, які майже рік оформлювали фіктивні наряди для 14 військових. Солдати насправді не служили, а займалися особистими справами, виконували приватні роботи для керівництва та отримували гроші, частину з яких віддавали начальству. Про це інформує ДБР, пише УНН.

Деталі

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини на Чернігівщині та трьом його підлеглим у масштабній корупційній схемі. За версією слідства, у 2024 році керівник підрозділу вигадaв "паперовий" командний пункт, де начебто чергували 14 військовослужбовців.

Фактично жоден із них службових обов’язків не виконував. Майже рік вони отримували по 2 тис. грн за кожен "наряд", перебуваючи у вільному розпорядженні власного часу. Частину грошей солдати передавали організаторам схеми.

Бюро з’ясувало, що п’ятеро із цих військових виконували приватні доручення командира: ремонтували його садибу, будували гостьовий будинок та облаштовували квартиру його сина. Ще одного військовослужбовця керівник фактично звільнив від служби, дозволивши йому працювати автомеханіком поруч із частиною. Решта учасників списку "чергувань" просто займалися особистими справами під час служби.

ДБР вжило всіх належних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів

- повідомляють в Бюро.

Чотирьом фігурантам інкримінують злочини, вчинені у складі організованої групи:

  • командиру - зловживання владою, перевищення службових повноважень та сприяння ухиленню від служби;
    • начальнику відділу зберігання - зловживання владою;
      • старшому геодезисту та картографу - зловживання владою (усі за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

        За інкримінованими статтями передбачено покарання від 6 до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

        У Києві посадовців КМДА викрили на розтраті 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі14.08.25, 10:00 • 826 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоКримінал та НП
        Чернігівська область