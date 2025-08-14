Фиктивный штаб и ремонты на даче: офицеры на Черниговщине "заработали" более 2 млн грн на солдатах-призраках

Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части и трех его офицеров, которые почти год оформляли фиктивные наряды для 14 военных. Солдаты на самом деле не служили, а занимались личными делами, выполняли частные работы для руководства и получали деньги, часть из которых отдавали начальству. Об этом информирует ГБР, пишет УНН.

Детали

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части в Черниговской области и трем его подчиненным в масштабной коррупционной схеме. По версии следствия, в 2024 году руководитель подразделения придумал "бумажный" командный пункт, где якобы дежурили 14 военнослужащих.

Фактически ни один из них служебных обязанностей не выполнял. Почти год они получали по 2 тыс. грн за каждый "наряд", находясь в свободном распоряжении собственного времени. Часть денег солдаты передавали организаторам схемы.

Бюро выяснило, что пятеро из этих военных выполняли частные поручения командира: ремонтировали его усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру его сына. Еще одного военнослужащего руководитель фактически освободил от службы, позволив ему работать автомехаником рядом с частью. Остальные участники списка "дежурств" просто занимались личными делами во время службы.

ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов - сообщают в Бюро.

Четырем фигурантам инкриминируют преступления, совершенные в составе организованной группы:

командиру - злоупотребление властью, превышение служебных полномочий и содействие уклонению от службы;

начальнику отдела хранения - злоупотребление властью;

старшему геодезисту и картографу - злоупотребление властью (все по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание от 6 до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

В Киеве чиновников КГГА разоблачили в растрате 1,3 млн грн на ремонт частного здания