Фиктивный штаб и ремонты на даче: офицеры на Черниговщине "заработали" более 2 млн грн на солдатах-призраках
Киев • УНН
ГБР разоблачило командира воинской части и трех его офицеров на Черниговщине, которые почти год оформляли фиктивные наряды для 14 военных. Солдаты не служили, а занимались личными делами и получали деньги, часть которых отдавали начальству.
Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части и трех его офицеров, которые почти год оформляли фиктивные наряды для 14 военных. Солдаты на самом деле не служили, а занимались личными делами, выполняли частные работы для руководства и получали деньги, часть из которых отдавали начальству. Об этом информирует ГБР, пишет УНН.
Детали
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части в Черниговской области и трем его подчиненным в масштабной коррупционной схеме. По версии следствия, в 2024 году руководитель подразделения придумал "бумажный" командный пункт, где якобы дежурили 14 военнослужащих.
Фактически ни один из них служебных обязанностей не выполнял. Почти год они получали по 2 тыс. грн за каждый "наряд", находясь в свободном распоряжении собственного времени. Часть денег солдаты передавали организаторам схемы.
Бюро выяснило, что пятеро из этих военных выполняли частные поручения командира: ремонтировали его усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру его сына. Еще одного военнослужащего руководитель фактически освободил от службы, позволив ему работать автомехаником рядом с частью. Остальные участники списка "дежурств" просто занимались личными делами во время службы.
ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов
Четырем фигурантам инкриминируют преступления, совершенные в составе организованной группы:
- командиру - злоупотребление властью, превышение служебных полномочий и содействие уклонению от службы;
- начальнику отдела хранения - злоупотребление властью;
- старшему геодезисту и картографу - злоупотребление властью (все по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).
По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание от 6 до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
В Киеве чиновников КГГА разоблачили в растрате 1,3 млн грн на ремонт частного здания14.08.2025, 10:00 • 862 просмотра