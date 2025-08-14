Фиктивный штаб и ремонты на даче: офицеры на Черниговщине "заработали" более 2 млн грн на солдатах-призраках

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 2168 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 1800 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 2394 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 6024 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17953 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33312 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38447 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39200 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41695 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75708 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
42%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 10156 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11771 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 11490 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 9040 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11999 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 2168 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151806 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 127347 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 118010 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128853 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 25013 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47529 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100887 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117368 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49935 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Фиктивный штаб и ремонты на даче: офицеры на Черниговщине "заработали" более 2 млн грн на солдатах-призраках

Киев • УНН

 • 112 просмотра

ГБР разоблачило командира воинской части и трех его офицеров на Черниговщине, которые почти год оформляли фиктивные наряды для 14 военных. Солдаты не служили, а занимались личными делами и получали деньги, часть которых отдавали начальству.

Фиктивный штаб и ремонты на даче: офицеры на Черниговщине "заработали" более 2 млн грн на солдатах-призраках

Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части и трех его офицеров, которые почти год оформляли фиктивные наряды для 14 военных. Солдаты на самом деле не служили, а занимались личными делами, выполняли частные работы для руководства и получали деньги, часть из которых отдавали начальству. Об этом информирует ГБР, пишет УНН.

Детали

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части в Черниговской области и трем его подчиненным в масштабной коррупционной схеме. По версии следствия, в 2024 году руководитель подразделения придумал "бумажный" командный пункт, где якобы дежурили 14 военнослужащих.

Фактически ни один из них служебных обязанностей не выполнял. Почти год они получали по 2 тыс. грн за каждый "наряд", находясь в свободном распоряжении собственного времени. Часть денег солдаты передавали организаторам схемы.

Бюро выяснило, что пятеро из этих военных выполняли частные поручения командира: ремонтировали его усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру его сына. Еще одного военнослужащего руководитель фактически освободил от службы, позволив ему работать автомехаником рядом с частью. Остальные участники списка "дежурств" просто занимались личными делами во время службы.

ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов

- сообщают в Бюро.

Четырем фигурантам инкриминируют преступления, совершенные в составе организованной группы:

  • командиру - злоупотребление властью, превышение служебных полномочий и содействие уклонению от службы;
    • начальнику отдела хранения - злоупотребление властью;
      • старшему геодезисту и картографу - злоупотребление властью (все по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

        По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание от 6 до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

        В Киеве чиновников КГГА разоблачили в растрате 1,3 млн грн на ремонт частного здания14.08.2025, 10:00 • 862 просмотра

        Степан Гафтко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Черниговская область