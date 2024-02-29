ФГВФО у листопаді закупив 130 ноутбуків за завищеною ціною, переплативши мінімум 280 тис. грн - тендер

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у листопаді минулого року закупив 130 ноутбуків за понад 4 мільйони гривень, переплативши мінімум 280 тисяч гривень, передає УНН.

Фонд оголосив тендер із закупівлі 130 ноутбуків 10 листопада 2023 року. Заявлена очікувана вартість була 4 159 896 гривень. У торгах взяли участь дві компанії – ТОВ "АСАП ДЕМО" та ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС". Переможцем визнали ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС" із найнижчою пропозицією 4 116 418,80 гривень.

Тобто ціна одного ноутбука, який купив Фонд гарантування вкладів фізосіб, становила 31 664,76 гривень.

Згідно з тендерною документацією, характеристики ноутбуків наступні: модель має бути не гірше Intel Core i3, діагональ - 15.6", оперативна пам'ять не менше ніж 8 Гб (із можливістю розширення до 16Gb), тип інтерфейсу: SSD M.2 NVMe PCIe, місткість накопичувача - не менше ніж 256 Гб, габарити - не більше ніж 359x236x20 мм.

УНН перевірив, скільки коштують ноутбуки з аналогічними параметрами. Для цього журналісти скористалися одною з платформ для порівняння цін в онлайн-магазинах.

Ноутбук із вказаними параметрами можна придбати від 25 173 гривень. Максимальна ціна за схожий ноутбук – 29 499 гривень.

Якщо навіть порахувати закупівлю 130 ноутбуків за найвищою ціною, виходить, що ФГВФО переплатив мінімум 281 тисячу гривень.

Журналісти звернули увагу, що ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС" перемагала у тендерах ФГВФО щодо закупівлі обладнання та надання послуг з його обслуговування також у грудні минулого року.

Зокрема, ця компанія також в грудні 2023 року виграла торги, оголошені Фондом на 2 390 244 гривень по закупівлі послуг з технічної підтримки комп’ютерного обладнання Flex System та Storwize V3700.

Також ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС" у грудні 2023 року виграла тендер із закупівлі примірників програмного забезпечення Cisco DNA Advantage та Cisco Smartnet для мережевого обладнання Cisco та послуги з налаштування на загальну суму 936 156 гривень.

Нагадаємо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закупив по більш ніж вдвічі завищеній ціні 20 ліцензій програмного забезпечення, витративши майже 4,4 млн грн.

УНН також повідомляв, що ФГВФО готується закупити 15 000 літрів дизельного палива за завищеною ціною, попри те, що немає в ньому потреби через відсутність відключень електроенергії в Києві.