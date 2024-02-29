ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер
ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер
Наводила российские ракеты на Харьков: задержана пособница рф
Украинские правоохранители задержали пособницу рф, которая помогала россиянам готовить вражеские ракетные атаки на Харьков.
Донецка область: враг нанес ракетные удары по Покровску и Курахово, попал дроном по авто в Часовом Яру
Российские войска нанесли ракетные удары по нескольким городам Донецкой области Украины, повредив гражданскую инфраструктуру и убив или ранив нескольких человек - за сутки зафиксировано более 1800 обстрелов.
Армия рф 27 раз ударила по Сумщине и Черниговщине: зафиксировано более 160 взрывов
российская армия за прошедшие сутки нанесла 27 ударов по Сумской и Черниговской областях, прозвучало 167 взрывов.
Луганщина: враг усилил авиационное воздействие по всему участку фронта - ОВА
российские оккупанты усилили авиаудары по всей линии фронта в Луганской области, нанося удары по селам, где остаются мирные жители.
Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.
ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева
Движение транспорта в направлении центра Киева затруднено из-за аварии, произошедшей на мосту Патона.
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.