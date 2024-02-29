ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре прошлого года закупил 130 ноутбуков за более 4 миллионов гривен, переплатив минимум 280 тысяч гривен, передает УНН.

Фонд объявил тендер по закупке 130 ноутбуков 10 ноября 2023 года. Заявленная ожидаемая стоимость была 4 159 896 гривен. В торгах приняли участие две компании - ООО "АСАП ДЕМО" и ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС". Победителем признали ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС" с самым низким предложением 4 116 418,80 гривен.

То есть цена одного ноутбука, который купил Фонд гарантирования вкладов физлиц, составила 31 664,76 гривен.

Согласно тендерной документации, характеристики ноутбуков следующие: модель должна быть не хуже Intel Core i3, диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.

УНН проверил, сколько стоят ноутбуки с аналогичными параметрами. Для этого журналисты воспользовались одной из платформ для сравнения цен в онлайн-магазинах.

Ноутбук с указанными параметрами можно приобрести от 25 173 гривен. Максимальная цена за похожий ноутбук - 29 499 гривен.

Если даже посчитать закупку 130 ноутбуков по самой высокой цене, получается, что ФГВФЛ переплатил минимум 281 тысячу гривен.

Журналисты обратили внимание, что ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС" побеждала в тендерах ФГВФЛ по закупке оборудования и оказания услуг по его обслуживанию также в декабре прошлого года.

В частности, эта компания также в декабре 2023 года выиграла торги, объявленные Фондом на 2 390 244 гривен по закупке услуг по технической поддержке компьютерного оборудования Flex System и Storwize V3700.

Также ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС" в декабре 2023 года выиграла тендер по закупке экземпляров программного обеспечения Cisco DNA Advantage и Cisco Smartnet для сетевого оборудования Cisco и услуги по настройке на общую сумму 936 156 гривен.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил по более чем вдвое завышенной цене 20 лицензий программного обеспечения, потратив почти 4,4 млн грн.

УНН также сообщал, что ФГВФЛ готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что нет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.