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Дизель по завищеній ціні. Як ФГВФО готується до неіснуючого блекауту

Київ • УНН

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб готується закупити 15 000 літрів дизельного палива за завищеною ціною, незважаючи на те, що не має в ньому потреби через відсутність відключень електроенергії в Києві.

Дизель по завищеній ціні. Як ФГВФО готується до неіснуючого блекауту

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив закупити 15 тисяч літрів дизельного палива за 800 тисяч гривень для генератора. Відповідне оголошення про тендер зʼявилося на сайті Prozorro, передає УНН.

Цікаво, що перший раз тендер на закупку 15 тисяч літрів дизельного палива Євро-5 був оголошений у січні. Тоді Фонд планував витратити 1 095 000 гривень. Тобто закупити дизельне паливо за ціною 73 гривні за літр, при тому що у січні ціна на АЗС за літр дизельного палива Євро-5 складала менше 51 гривні.

В ході торгів було зроблено чотири пропозиції – найнижчою була 716 940 гривень, а найвищою – 728 100 гривень. Ці торги не відбулися.

Після цього ФГВФО вирішив оголосити повторний тендер на закупівлю 15 тисяч літрів пального вже в середині лютого. Заявлена сума – 800 тисяч гривень, тобто 53,3 гривні за літр. Ця ціна все одно вища за середню, яка була на українських АЗС станом на 22 лютого 2024 року. Зокрема, за даними сайту Enkorr дизельне паливо Євро-5 коштує 46,5 гривень за літр оптом і 51,68 гривень за літр в роздріб.

В оголошенні вказано, що постачальник має зберігати його в Києві або Київській області.

Торги мають відбутися 26 лютого цього року. Проте вже є скарга щодо дискримінаційних умов тендеру.

Редакція УНН поцікавилась в Ірини Дещені - уповноваженої особи, вказаної в оголошенні щодо тендеру, навіщо ФГВФО такі обсяги палива. За її словами, дизель буде використовуватись виключно для генератора, автомобілі ним не будуть заправлятись.

"У нас генератор стоїть. Це виключно для генератора", - зазначила Дещеня в ексклюзивному коментарі УНН.

Чи варто тут нагадувати, що зима вже добігає кінця, а плани окупантів занурити Україну в пітьму провалились і у Києві, де знаходиться офіс Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відключень електроенергії не було?

До того ж ФГВФО ще в липні 2023 року закупив 600 літрів дизельного палива Євро-5 на 29 100 гривень зі строком виконання поставки до 31 липня 2024 року. Тоді вартість за літр складала 48,5 гривень. 

Щодо ціни, нинішнього тендеру Дещеня повідомила, що перший раз ціна понад 1 млн гривень була з урахуванням інфляції. За її словами, після того як Фонд побачив пропозиції учасників торгів, в другому тендері вартість була знижена. Проте і туди ФГВФО, як вказує Дещеня, також заклав інфляцію. 

Варто зазначити, що останні кілька днів гривня зміцнюється і валюта дешевшає, тобто передумов для інфляції наразі немає. А торги плануються вже за два дні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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