Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
Киев • УНН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что не имеет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил закупить 15 тысяч литров дизельного топлива за 800 тысяч гривен для генератора. Соответствующее объявление о тендере появилось на сайте Prozorro, передает УНН.
Интересно, что первый раз тендер на закупку 15 тысяч литров дизельного топлива Евро-5 был объявлен в январе. Тогда Фонд планировал потратить 1 095 000 гривен. То есть закупить дизельное топливо по цене 73 гривны за литр, при том что в январе цена на АЗС за литр дизельного топлива Евро-5 составляла менее 51 гривны.
В ходе торгов было сделано четыре предложения - самым низким было 716 940 гривен, а самым высоким - 728 100 гривен. Эти торги не состоялись.
После этого ФГВФЛ решил объявить повторный тендер на закупку 15 тысяч литров горючего уже в середине февраля. Заявленная сумма - 800 тысяч гривен, то есть 53,3 гривны за литр. Эта цена все равно выше средней, которая была на украинских АЗС по состоянию на 22 февраля 2024 года. В частности, по данным сайта Enkorr дизельное топливо Евро-5 стоит 46,5 гривен за литр оптом и 51,68 гривен за литр в розницу.
В объявлении указано, что поставщик должен хранить его в Киеве или Киевской области.
Торги должны состояться 26 февраля этого года. Однако уже есть жалоба относительно дискриминационных условий тендера.
Редакция УНН поинтересовалась у Ирины Дещени - уполномоченного лица, указанного в объявлении по тендеру, зачем ФГВФЛ такие объемы топлива. По ее словам, дизель будет использоваться исключительно для генератора, автомобили им не будут заправляться.
"У нас генератор стоит. Это исключительно для генератора", - отметила Дещеня в эксклюзивном комментарии УНН.
Стоит ли здесь напоминать, что зима уже подходит к концу, а планы оккупантов погрузить Украину во тьму провалились и в Киеве, где находится офис Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отключений электроэнергии не было?
К тому же ФГВФЛ еще в июле 2023 года закупил 600 литров дизельного топлива Евро-5 на 29 100 гривен со сроком выполнения поставки до 31 июля 2024 года. Тогда стоимость за литр составляла 48,5 гривен.
Относительно цены, нынешнего тендера Дещеня сообщила, что первый раз цена более 1 млн гривен была с учетом инфляции. По ее словам, после того как Фонд увидел предложения участников торгов, во втором тендере стоимость была снижена. Однако и туда ФГВФЛ, как указывает Дещеня, также заложил инфляцию.
Стоит отметить, что последние несколько дней гривна укрепляется и валюта дешевеет, то есть предпосылок для инфляции пока нет. А торги планируются уже через два дня.
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что не имеет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.
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