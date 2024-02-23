Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил закупить 15 тысяч литров дизельного топлива за 800 тысяч гривен для генератора. Соответствующее объявление о тендере появилось на сайте Prozorro, передает УНН.

Интересно, что первый раз тендер на закупку 15 тысяч литров дизельного топлива Евро-5 был объявлен в январе. Тогда Фонд планировал потратить 1 095 000 гривен. То есть закупить дизельное топливо по цене 73 гривны за литр, при том что в январе цена на АЗС за литр дизельного топлива Евро-5 составляла менее 51 гривны.

В ходе торгов было сделано четыре предложения - самым низким было 716 940 гривен, а самым высоким - 728 100 гривен. Эти торги не состоялись.

После этого ФГВФЛ решил объявить повторный тендер на закупку 15 тысяч литров горючего уже в середине февраля. Заявленная сумма - 800 тысяч гривен, то есть 53,3 гривны за литр. Эта цена все равно выше средней, которая была на украинских АЗС по состоянию на 22 февраля 2024 года. В частности, по данным сайта Enkorr дизельное топливо Евро-5 стоит 46,5 гривен за литр оптом и 51,68 гривен за литр в розницу.

В объявлении указано, что поставщик должен хранить его в Киеве или Киевской области.

Торги должны состояться 26 февраля этого года. Однако уже есть жалоба относительно дискриминационных условий тендера.

Редакция УНН поинтересовалась у Ирины Дещени - уполномоченного лица, указанного в объявлении по тендеру, зачем ФГВФЛ такие объемы топлива. По ее словам, дизель будет использоваться исключительно для генератора, автомобили им не будут заправляться.

"У нас генератор стоит. Это исключительно для генератора", - отметила Дещеня в эксклюзивном комментарии УНН.

Стоит ли здесь напоминать, что зима уже подходит к концу, а планы оккупантов погрузить Украину во тьму провалились и в Киеве, где находится офис Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отключений электроэнергии не было?

К тому же ФГВФЛ еще в июле 2023 года закупил 600 литров дизельного топлива Евро-5 на 29 100 гривен со сроком выполнения поставки до 31 июля 2024 года. Тогда стоимость за литр составляла 48,5 гривен.

Относительно цены, нынешнего тендера Дещеня сообщила, что первый раз цена более 1 млн гривен была с учетом инфляции. По ее словам, после того как Фонд увидел предложения участников торгов, во втором тендере стоимость была снижена. Однако и туда ФГВФЛ, как указывает Дещеня, также заложил инфляцию.

Стоит отметить, что последние несколько дней гривна укрепляется и валюта дешевеет, то есть предпосылок для инфляции пока нет. А торги планируются уже через два дня.