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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 12:30  •  51924 просмотра

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что не имеет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил закупить 15 тысяч литров дизельного топлива за 800 тысяч гривен для генератора. Соответствующее объявление о тендере появилось на сайте Prozorro, передает УНН.

Интересно, что первый раз тендер на закупку 15 тысяч литров дизельного топлива Евро-5 был объявлен в январе. Тогда Фонд планировал потратить 1 095 000 гривен. То есть закупить дизельное топливо по цене 73 гривны за литр, при том что в январе цена на АЗС за литр дизельного топлива Евро-5 составляла менее 51 гривны.

В ходе торгов было сделано четыре предложения - самым низким было 716 940 гривен, а самым высоким - 728 100 гривен. Эти торги не состоялись.

После этого ФГВФЛ решил объявить повторный тендер на закупку 15 тысяч литров горючего уже в середине февраля. Заявленная сумма - 800 тысяч гривен, то есть 53,3 гривны за литр. Эта цена все равно выше средней, которая была на украинских АЗС по состоянию на 22 февраля 2024 года. В частности, по данным сайта Enkorr дизельное топливо Евро-5 стоит 46,5 гривен за литр оптом и 51,68 гривен за литр в розницу.

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В объявлении указано, что поставщик должен хранить его в Киеве или Киевской области.

Торги должны состояться 26 февраля этого года. Однако уже есть жалоба относительно дискриминационных условий тендера.

Редакция УНН поинтересовалась у Ирины Дещени - уполномоченного лица, указанного в объявлении по тендеру, зачем ФГВФЛ такие объемы топлива. По ее словам, дизель будет использоваться исключительно для генератора, автомобили им не будут заправляться.

"У нас генератор стоит. Это исключительно для генератора", - отметила Дещеня в эксклюзивном комментарии УНН.

Стоит ли здесь напоминать, что зима уже подходит к концу, а планы оккупантов погрузить Украину во тьму провалились и в Киеве, где находится офис Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отключений электроэнергии не было?

К тому же ФГВФЛ еще в июле 2023 года закупил 600 литров дизельного топлива Евро-5 на 29 100 гривен со сроком выполнения поставки до 31 июля 2024 года. Тогда стоимость за литр составляла 48,5 гривен. 

Относительно цены, нынешнего тендера Дещеня сообщила, что первый раз цена более 1 млн гривен была с учетом инфляции. По ее словам, после того как Фонд увидел предложения участников торгов, во втором тендере стоимость была снижена. Однако и туда ФГВФЛ, как указывает Дещеня, также заложил инфляцию. 

Стоит отметить, что последние несколько дней гривна укрепляется и валюта дешевеет, то есть предпосылок для инфляции пока нет. А торги планируются уже через два дня.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
kievКиев
Дизель по завищеній ціні. Як ФГВФО готується до неіснуючого блекауту
Diesel at an inflated price. How the DGF is preparing for a non-existent blackout
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что не имеет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.

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