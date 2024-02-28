ФГВФО переплатив майже 2,5 млн грн під час закупки програмного забезпечення - тендер
Київ • УНН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб переплатив майже 2,5 млн грн за 20 ліцензій на програмне забезпечення, витративши 4,4 млн грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закупив по більш ніж вдвічі завищеній ціні 20 ліцензій програмного забезпечення, витративши майже 4,4 млн грн. Відповідний тендер розміщений на сайті "Українська універсальна біржа", передає УНН.
Деталі
Тендер із закупівлі програмної продукції, а саме примірників програмного забезпечення резервного копіювання типу Veeam відбувся 22 листопада 2023 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закупив 20 ліцензій на відповідне програмне забезпечення на суму 4 395 000 гривень.
Таким чином вартість однієї ліцензій з технічною підтримкою на 1 рік, закупленої Фондом склала 219 750 гривень.
У тендері взяли участь дві компанії ТОВ "Анте Медіам" та ТОВ "МІТІБІ". Перемогла "МІТІБІ" з пропозицією 4 395 000 гривень.
При цьому вартість такого програмного забезпечення на ринку стартує від 94 860 гривень. А це означає, що Фонд переплатив майже 2,5 мільйона гривень.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб готується закупити 15 000 літрів дизельного палива за завищеною ціною, незважаючи на те, що немає в ньому потреби через відсутність відключень електроенергії в Києві.