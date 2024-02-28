ФГВФЛ переплатил почти 2,5 млн грн при закупке программного обеспечения - тендер
Киев • УНН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил по более чем вдвое завышенной цене 20 лицензий программного обеспечения, потратив почти 4,4 млн грн. Соответствующий тендер размещен на сайте "Украинская универсальная биржа", передает УНН.
Детали
Тендер по закупке программной продукции, а именно экземпляров программного обеспечения резервного копирования типа Veeam состоялся 22 ноября 2023 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил 20 лицензий на соответствующее программное обеспечение на сумму 4 395 000 гривен.
Таким образом стоимость одной лицензий с технической поддержкой на 1 год, закупленной Фондом составила 219 750 гривен.
В тендере приняли участие две компании ООО "Анте Медиам" и ООО "МИТИБИ". Победила "МИТИБИ" с предложением 4 395 000 гривен.
При этом стоимость такого программного обеспечения на рынке стартует от 94 860 гривен. А это означает, что Фонд переплатил почти 2,5 миллиона гривен.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что нет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.
ФГВФЛ переплатил почти 2,5 млн грн при закупке программного обеспечения - тендер
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.
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