ФБР повідомило про перехоплення нової підозрілої посилки, відправленої мільярдерові Стейеру

“ФБР підтверджує, що посилка, зовні схожа зі знайденими раніше, виявлена напередодні ввечері в Каліфорнії, вона призначалася Тому Стейеру”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує телеканал CNN, 26 жовтня Стейер вже отримував підозрілий пакет.

Після серії інцидентів з розсилкою поштою саморобних вибухових пристроїв в США були посилені заходи безпеки. 26 жовтня по справі про розсилку бомб був затриманий 56-річний Сізар Сейак, що є прихильником Республіканської партії. У разі доведення його провини йому може загрожувати до 48 років в’язниці.

Влада впевнена, що він розіслав по пошті більше десятка саморобних бомб. У число адресатів входили екс-президент США Барак Обама, колишній держсекретар Хілларі Клінтон, фінансист Джордж Сорос, актор Роберт Де Ніро. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою щодо чинного президента Дональда Трампа. В результаті події ніхто не постраждав.

