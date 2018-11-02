ФБР повідомило про перехоплення нової підозрілої посилки, відправленої мільярдерові Стейеру

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США перехопило в четвер нову підозрілу посилку, відправлену американському мільярдерові Тому Стейеру, який раніше не раз перераховував кошти на потреби Демократичної партії. Про це ФБР повідомило в п’ятницю в своєму Twitter, інформує УНН.