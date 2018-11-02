ФБР повідомило про перехоплення нової підозрілої посилки, відправленої мільярдерові Стейеру

ukru
Ексклюзив
12:16 • 45152 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 107494 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97120 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88607 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107681 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121322 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73767 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81922 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157370 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224996 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
61 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126422 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113497 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107545 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 80595 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 62490 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 107498 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121324 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157371 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503927 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 12165 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50614 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54868 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190760 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185928 перегляди
Актуальне
ФБР повідомило про перехоплення нової підозрілої посилки, відправленої мільярдерові Стейеру

ФБР повідомило про перехоплення нової підозрілої посилки, відправленої мільярдерові Стейеру

Київ • УНН

 • 10419 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США перехопило в четвер нову підозрілу посилку, відправлену американському мільярдерові Тому Стейеру, який раніше не раз перераховував кошти на потреби Демократичної партії. Про це ФБР повідомило в п’ятницю в своєму Twitter, інформує УНН.

“ФБР підтверджує, що посилка, зовні схожа зі знайденими раніше, виявлена напередодні ввечері в Каліфорнії, вона призначалася Тому Стейеру”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує телеканал CNN, 26 жовтня Стейер вже отримував підозрілий пакет.

Після серії інцидентів з розсилкою поштою саморобних вибухових пристроїв в США були посилені заходи безпеки. 26 жовтня по справі про розсилку бомб був затриманий 56-річний Сізар Сейак, що є прихильником Республіканської партії. У разі доведення його провини йому може загрожувати до 48 років в’язниці.

Влада впевнена, що він розіслав по пошті більше десятка саморобних бомб. У число адресатів входили екс-президент США Барак Обама, колишній держсекретар Хілларі Клінтон, фінансист Джордж Сорос, актор Роберт Де Ніро. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою щодо чинного президента Дональда Трампа. В результаті події ніхто не постраждав.

“The FBI has confirmed a package was recovered last night in California, similar in appearance to the others, addressed to Tom Steyer.”

— FBI (@FBI) 2 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70