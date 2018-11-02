Ердоган заявив, що наказ про вбивство Хашкаджі віддали в верхах Саудівської Аравії

“Ми знаємо, що ті, хто скоїв (вбивство), знаходяться серед 18 підозрюваних, затриманих в Саудівській Аравії, — написав Ердоган. — Ми також знаємо, що ці особи прибули, щоб виконати наказ: знищити Хашкаджі і виїхати. Нарешті, ми знаємо , що наказ про вбивство Хашкаджі надійшов з найвищого рівня саудівського уряду”.

“У міру того, як ми шукаємо відповіді, я хотів би підкреслити, що відносини між Туреччиною і Саудівською Аравією є дружніми, — продовжив Ердоган. — Я ні на секунду не вірю, що король Сальман, хранитель святих мечетей, віддав наказ про замах на Хашкаджі. Тому у мене немає причин вважати, що це вбивство відображає офіційну політику Саудівської Аравії”.

На думку президента Туреччини, вбивство Хашкаджі не створює труднощів для відносин між Анкарою і Ер-Ріядом. У той же час він зазначив, що дружні зв’язки між Анкарою і Ер-Ріядом не означають, що Туреччина закриє очі на вбивство журналіста. Ердоган в черговий раз запевнив, що турецька влада мають намір довести до кінця розслідування вбивства Хашкаджі.

Нагадуємо, Ілон Маск заявив про ймовірну відмову від інвестицій Ер-Ріяда після вбивства журналіста.