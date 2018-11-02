Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашкаджи отдали в верхах Саудовской Аравии

“Мы знаем, что те, кто совершил (убийство), находятся среди 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии, — написал Эрдоган. — Мы также знаем, что эти лица прибыли, чтобы выполнить приказ: убить Хашкаджи и уехать. Наконец, мы знаем, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил с самого высокого уровня саудовского правительства”.

“По мере того, как мы ищем ответы, я хотел бы подчеркнуть, что отношения между Турцией и Саудовской Аравией являются дружественными, — продолжил Эрдоган. — Я ни на секунду не верю, что король Сальман, хранитель святых мечетей, отдал приказ о покушении на Хашкаджи. Поэтому у меня нет причин считать, что это убийство отражает официальную политику Саудовской Аравии”.

По мнению президента Турции, убийство Хашкаджи не создает трудностей для отношений между Анкарой и Эр-Риядом. В то же время он отметил, что дружественные связи между Анкарой и Эр-Риядом не означают, что Турция закроет глаза на убийство журналиста. Эрдоган в очередной раз заверил, что турецкие власти намерены довести до конца расследование убийства Хашкаджи.

Напоминаем, Маск заявил о вероятном отказе от инвестиций Эр-Рияда после убийства журналиста.