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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108574 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116644 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148270 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138297 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашкаджи отдали в верхах Саудовской Аравии

Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашкаджи отдали в верхах Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 10714 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи поступил с самого высокого уровня правительства Саудовской Аравии, но уверен, что король Сальман не имеет отношения к этому преступлению. Об этом турецкий лидер написал в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post, сотрудником которой был Хашкаджи, сообщает УНН.

“Мы знаем, что те, кто совершил (убийство), находятся среди 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии, — написал Эрдоган. — Мы также знаем, что эти лица прибыли, чтобы выполнить приказ: убить Хашкаджи и уехать. Наконец, мы знаем, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил с самого высокого уровня саудовского правительства”.

“По мере того, как мы ищем ответы, я хотел бы подчеркнуть, что отношения между Турцией и Саудовской Аравией являются дружественными, — продолжил Эрдоган. — Я ни на секунду не верю, что король Сальман, хранитель святых мечетей, отдал приказ о покушении на Хашкаджи. Поэтому у меня нет причин считать, что это убийство отражает официальную политику Саудовской Аравии”.

По мнению президента Турции, убийство Хашкаджи не создает трудностей для отношений между Анкарой и Эр-Риядом. В то же время он отметил, что дружественные связи между Анкарой и Эр-Риядом не означают, что Турция закроет глаза на убийство журналиста. Эрдоган в очередной раз заверил, что турецкие власти намерены довести до конца расследование убийства Хашкаджи.

Напоминаем, Маск заявил о вероятном отказе от инвестиций Эр-Рияда после убийства журналиста.

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