Ілон Маск заявив про ймовірну відмову від інвестицій Ер-Ріяда після вбивства Хашоґджі

Інформаційне агентство Bloomberg раніше повідомляло про те, що Cуверенний фонд Саудівської Аравії може збільшити свої вкладення у Tesla та веде переговори про придбання акцій із керівництвом компанії. Британська газета Financial Times інформувала, що суверенний фонд акумулював свою частку в Tesla в обсязі близько 2 млрд доларів США.

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Ілону Маску під час інтерв’ю на Recode поставили запитання, чи прийме він — у світлі резонансного вбивства — в майбутньому будь-які кошти від Cуверенного фонду Саудівської Аравії, з яким він раніше обговорював плани перетворення Tesla в приватне підприємство закритого типу. “Можливо, ми не станемо цього робити”, — відповів глава компанії.

Він повідомив, що консультації із фондом велися протягом двох років. “Я маю на увазі, що важливо цінувати наполегливість саудівців, які намагалися зі мною домовитися два роки із приводу перетворення Tesla у приватну компанію. І це не було чимось спонтанним”, — заявив Маск.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.