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США мають намір ввести санкції проти причетних до вбивства Хашоґджі через кілька тижнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вашингтону, найімовірніше, буде потрібно кілька тижнів, щоб зібрати інформацію, потрібну для введення санкцій проти осіб, відповідальних за вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це заявив держсекретар Майкл Помпео в інтерв’ю радіостанції KMOX, інформує УНН.

“Буде потрібно, напевно, кілька тижнів, перш ніж у нас буде достатньо доказів, щоб фактично застосувати ці санкції, але я думаю, що у нас вийде”, — сказав шеф американської дипломатії відповідаючи на питання ведучого авторської передачі Марка Рірдона на радіоканалі KMOX.

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При цьому він додав, що між США та Саудівською Аравією встановилися “важливі торговельні відносини”, і Вашингтон має намір зробити так, щоб “ці відносини залишилися недоторканими”. Помпео також позитивно охарактеризував співпрацю Туреччини та Саудівської Аравії, які розслідують вбивство журналіста. “Ми сформуємо нашу власну думку про те, хто повинен бути притягнутий до відповідальності за це вбивство”, — додав він. Держсекретар пообіцяв, що США “не дозволять залишити це (вбивство — прим. УНН) без відповіді”.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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