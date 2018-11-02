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США намерены ввести санкции против причастных к убийству Хашокджи через несколько недель

США намерены ввести санкции против причастных к убийству Хашокджи через несколько недель

Киев  •  УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вашингтон, скорее всего, потребуется несколько недель, чтобы собрать информацию, необходимую для введения санкций против лиц, ответственных за убийство саудовского журналиста The Washington Post Джамаль Ахмада Хашокджи. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KMOX, информирует УНН.

“Потребуется, наверное, несколько недель, прежде чем у нас будет достаточно доказательств, чтобы фактически применить эти санкции, но я думаю, что у нас получится”, — сказал шеф американской дипломатии отвечая на вопрос ведущего авторской передачи Марка Рирдона на радиоканале KMOX.

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При этом он добавил, что между США и Саудовской Аравией установились “важные торговые отношения”, и Вашингтон намерен сделать так, чтобы “эти отношения остались нетронутыми”. Помпео также положительно охарактеризовал сотрудничество Турции и Саудовской Аравии, расследующих убийство репортера. "Мы сформируем наше собственное мнение о том, кто должен быть привлечен к ответственности за это убийство“,— добавил он. Госсекретарь пообещал, что США “не позволят оставить это (убийство — прим. УНН) без ответа”.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.

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