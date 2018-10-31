Глава МЗС Великої Британії заперечує, що йому було відомо про плани вбивства Хашоґджі

“Я абсолютно нічого не знав заздалегідь про жахливе вбивство Хашоґджі, і я був настільки ж шокований, як і всі інші”, — сказав міністр, відповідаючи на питання одного з депутатів.

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Хант фактично спростував повідомлення газети The Daily Express, яка в неділю написала про те, що Центр урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ, британська спецслужба) перехопила переговори співробітників саудівської розвідки, яким був відданий наказ викрасти журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в Туреччині та доставити його в Ер-Ріяд, а в разі опору з боку журналіста діяти за обставинами. Наказ нібито виходив від кого-то з “королівського оточення”, але не від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда. Спецслужби Сполученого Королівства отримали інформації про деталі спецоперації проти журналіста-дисидента на початку вересня, приблизно за три тижні до того, як той 2 жовтня увійшов до саудівського консульства в Стамбулі.

Високопоставлене джерело видання підтвердило, що МІ-6 (зовнішньополітична розвідка) зафіксувала 1 жовтня висування групи, яка брала участь в операції і попросила своїх саудівських колег скасувати її, проте це прохання було проігнороване.

За інформацією газети, британська влада зверталися до своїх саудівських колег із проханням не здійснювати заплановану операцію.