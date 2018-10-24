США можуть застосувати акт Магнітського проти причетних до вбивства Хашоґджі - Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сполучені Штати Америки встановили деяких осіб, зокрема в розвідувальних службах, при королівському дворі, у Міністерстві закордонних справ і інших саудівських міністерствах, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоґджі у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.
“Державний Департамент буде продовжувати шукати всі відповідні факти, консультуватися з Конгресом та співпрацювати з іншими країнами та працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за вбивством Джамала Хашоґджі”, — сказав Помпео.
За його словами, Адміністрація президента США Дональда Трампа зараз також вживає відповідних заходів, враховуючи інформацію, якою володіють наразі Сполучені Штати.
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“Ми визначили кількох відповідальних осіб, зокрема в розвідувальних службах, Королівському суді, Міністерстві закордонних справ та інших міністерствах Саудівської Аравії, яких ми підозрюємо в причетності до загибелі пана Хашоґджі. Ми вживаємо відповідних заходів, які включають скасування віз, контроль за візами та інші заходи. Ми також співпрацюємо з Департаментом Міністерства фінансів для розгляду застосування санкцій відповідно до глобальним Актом Магнітського до цих осіб”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що залишить питання про введення санкцій щодо Саудівської Аравії у зв’язку з убивством журналіста Джамаля Хашоґджі на розгляд Конгресу.