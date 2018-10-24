США можуть застосувати акт Магнітського проти причетних до вбивства Хашоґджі - Помпео

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сполучені Штати Америки встановили деяких осіб, зокрема в розвідувальних службах, при королівському дворі, у Міністерстві закордонних справ і інших саудівських міністерствах, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоґджі у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.