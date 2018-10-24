США могут применить акт Магнитского против причастных к убийству Хашогджи - Помпео

"Государственный Департамент будет продолжать искать все соответствующие факты, консультироваться с Конгрессом и сотрудничать с другими странами и работать над тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством Джамала Хашогджи", - сказал Помпео.

По его словам, Администрация президента США Дональда Трампа сейчас также принимает соответствующие меры, учитывая информацию, которой обладают сейчас Соединенные Штаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США запретят въезд 21 подданному Саудовской Аравии из-за дела Хашогджи

"Мы определили нескольких ответственных лиц, в том числе в разведывательных службах, Королевском суде, Министерстве иностранных дел и других министерствах Саудовской Аравии, которых мы подозреваем в причастности к гибели господина Хашогджи. Мы принимаем соответствующие меры, включающие отмену виз, контроль за визами и другие мероприятия. Мы также сотрудничаем с Департаментом Министерства финансов в целях применения санкций в соответствии с глобальным Актом Магнитского к этим лицам", - заявил он.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что оставит вопрос о введении санкций в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи на рассмотрение Конгресса.