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Трамп заявив, що залишить питання про санкції проти Ер-Ріяда на розгляд Конгресу

Київ • УНН

 • 6822 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що залишить питання про введення санкцій відносно Саудівської Аравії в зв’язку з убивством журналіста Джамаля Хашкаджі на розгляд Конгресу, інформує УНН з посиланням на телеканал CNN.

“Я залишу це питання сенаторам, які займуться його вирішенням. Я залишу його Конгресу”, — сказав він у вівторок, відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому.

“Деякі сенатори говорили мені, що хочуть, щоб ці інвестиції (з боку Саудівської Аравії) продовжували надходити. Це не означає, що нічого не буде зроблено, все одно потрібно якесь покарання”, — зазначив Трамп. “Інші ж говорили мені, що вони не хочуть інвестицій в розмірі 450 млрд доларів. Я вважаю, що це нерозумно, але деякі думають саме так”, — додав він.

“Я залишу це питання — як саме ми зробимо в результаті — на розгляд Конгресу, який буде вирішувати його разом зі мною”, — заявив президент.

Трамп неодноразово підкреслював, що сам виступає проти санкцій щодо Ер-Ріяда, які могли б завдати шкоди економіці самих Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав “прикриття” Саудівської Аравії в справі Хашкаджі найгіршим в історії.

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