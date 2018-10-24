Трамп заявил, что оставит вопрос о санкциях против Эр-Рияда на рассмотрение Конгресса

“Я оставлю этот вопрос сенаторам, которые займутся его решением. Я оставлю его Конгрессу”, — сказал он во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

“Некоторые сенаторы говорили мне, что хотят, чтобы эти инвестиции (со стороны Саудовской Аравии) продолжали поступать. Это не значит, что ничего не будет сделано, все равно нужно какое-то наказание”, — отметил Трамп. “Другие же говорили мне, что они не хотят инвестиций в размере 450 млрд долларов. Я считаю, что это глупо, но некоторые думают именно так”, — добавил он.

“Я оставлю этот вопрос — как именно мы поступим в итоге — на рассмотрение Конгресса, который будет решать его вместе со мной”, — заявил президент.

Трамп неоднократно подчеркивал, что сам выступает против санкций в отношении Эр-Рияда, которые могли бы нанести ущерб экономике самих Соединенных Штатов.

Как сообщал УНН, Трамп назвал “прикрытия” Саудовской Аравии в деле Хашкаджи худшим в истории.