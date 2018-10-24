Трамп назвав "прикриття" Саудівської Аравії в справі Хашкаджі найгіршим в історії

“У них була дуже погана оригінальна концепція, все було виконано погано, і прикриття було найгіршим в історії прикриттів”, — наводить видання слова президента. На думку американського лідера, “у того, кому прийшла в голову ця ідея, великі неприємності”.

Керівництво США розгніване вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі сильніше урядів всіх інших країн. Заявив Дональд Трамп, відповідаючи на питання репортерів.

“Нікому не подобається те, що сталося, дозвольте мені висловитися таким чином. Ніхто не називає те, що трапилося чудесним (розвитком подій). Всі вони дуже розгнівані і засмучені цим, і я більше всіх”, — заявив американський лідер, коментуючи контакти адміністрації США з владою інших держав в зв’язку з вбивством Хашкаджі посадовими особами Саудівської Аравії.

Трамп назвав заяви президента Туреччини Тайіпа Ердогана у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі “досить жорсткими”, але не став уточнювати, чи вірить він версії, викладеній турецьким лідером.

“Він був досить жорстким по відношенню до Саудівської Аравії”, — сказав він у вівторок, відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому. Трансляцію вела телекомпанія CNN.

“Президенту Ердогану, звичайно, не подобається те, що сталося, і те, що сталося — це жахливо”, — зазначив американський лідер. Трамп при цьому не став відповідати на питання про те, чи вірить він версії, яка була викладена Ердоганом. “Я хочу спочатку подивитися на факти”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Нова Зеландія не братиме участі в форумі “Майбутня інвестиційна ініціатива” (Future Investment Initiative) в Ер-Ріяді 23 — 25 жовтня у зв’язку з убивством журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Уінстона Пітерса, опублікованій у неділю на сайті уряду.