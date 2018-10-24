Трамп назвал "прикрытия" Саудовской Аравии в деле Хашкаджи худшим в истории

“У них была очень плохая оригинальная концепция, все было выполнено плохо, и прикрытие было худшим в истории прикрытий”, — приводит издание слова президента. По мнению американского лидера, “у того, кому пришла в голову эта идея, большие неприятности”.

Руководство США разгневано убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи сильнее правительств всех других стран. Заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы репортеров.

“Никому не нравится произошедшее, позвольте мне выразиться таким образом. Никто не называет случившееся чудесным (развитием событий). Все они очень разгневаны и расстроены этим, и я больше всех”, — заявил американский лидер, комментируя контакты администрации США с властями других государств в связи с убийством Хашкаджи должностными лицами Саудовской Аравии.

Трамп назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи “достаточно жесткими”, но не стал уточнять, верит ли он версии, изложенной турецким лидером.

“Он был достаточно жестким по отношению к Саудовской Аравии”, — сказал он во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вела телекомпания CNN.

“Президенту Эрдогану, конечно, не нравится то, что произошло, и то, что произошло — это ужасно”, — отметил американский лидер. Трамп при этом не стал отвечать на вопрос о том, верит ли он версии, которая была изложена Эрдоганом. “Я хочу сначала посмотреть на факты”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Новая Зеландия не будет участвовать в форуме “Будущая инвестиционная инициатива” (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде 23 — 25 октября в связи с убийством журналиста The Washington Post Джамаль Ахмада Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, опубликованной в воскресенье на сайте правительства.