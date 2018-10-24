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США запретят въезд 21 подданному Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты запретят въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента, информирует УНН.

“Госсекретарь (США Майкл Помпео) объявил, что у 21 подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в смерти Джамаля Хашкаджи, будут аннулированы визы, или же они не смогут подать документы на них, чтобы попасть на территорию США”, — отметил он.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт пояснила ТАСС, что “Госдепартамент имеет широкие полномочия — согласно разделу 221 „Закона об эмиграции и гражданстве“ — по аннулированию виз лицам на базе той или иной информации, которая указывает на то, что держатель визы не имеет права въезжать на территорию США”. “Конфиденциальность (информации) по визовым вопросам защищена законодательством США, которое запрещает обсуждать отдельно взятые визовые случаи”, — добавила она.

Напоминаем, Трамп заявил, что оставит вопрос о санкциях против Эр-Рияда на рассмотрение Конгресса.

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