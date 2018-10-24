США заборонять в'їзд 21 підданому Саудівської Аравії через справу Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сполучені Штати заборонять в’їзд на свою територію 21 підданому Саудівської Аравії в зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомив кореспонденту ТАРС представник прес-служби Держдепартаменту, інформує УНН.
“Держсекретар (США Майкл Помпео) оголосив, що у 21 підданого Саудівської Аравії, підозрюваного в смерті Джамаля Хашкаджі, будуть анульовані візи, або ж вони не зможуть подати документи на них, щоб потрапити на територію США”, — зазначив він.
Керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт пояснила ТАРС, що “Держдепартамент має широкі повноваження — згідно з розділом 221 „Закону про еміграцію і громадянство“ — по анулюванню віз особам на базі тієї чи іншої інформації, яка вказує на те, що отримувач візи не має права в’їжджати на територію США”. “Конфіденційність (інформації) з візових питань захищена законодавством США, яке забороняє обговорювати окремо взяті візові випадки”, — додала вона.
Нагадуємо, Трамп заявив, що залишить питання про санкції проти Ер-Ріяда на розгляд Конгресу.