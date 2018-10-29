The Daily Express: Британія знала про плани викрадення Хашоґджі

За інформацією видання, наказ про викрадення Хашоґджі виходив із “королівського кола”, проте інформації про причетність до цієї справи наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда у спецслужб не було. Невідомо, чи знав принц взагалі про цю операцію, пояснило джерело видання.

Джерело, близьке до Хашоґджі, розповіло виданню, що той збирався оприлюднити інформацію про застосування Саудівською Аравією хімічної зброї в Ємені.

Спецслужби Великої Британії отримали інформації про деталі спецоперації проти журналіста-дисидента на початку вересня, приблизно за три тижні до того, як той 2 жовтня увійшов до саудівського консульства в Стамбулі.

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“Ці деталі включали у себе первинний наказ захопити пана Хашоґджі та повернути його до Саудівської Аравії для допиту. Разом із тим, були залишені відкритими двері для альтернативних способів вирішення цієї великої проблеми”, — розповіло джерело.

“Ми знаємо, що накази надходили від члена королівського кола, але у нас немає інформації про причетність до них наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда. Ми не можемо сказати, чи був він ініціатором цієї справи”, — пояснило джерело.

Високопоставлене джерело видання підтвердило, що МІ-6 (зовнішньополітична розвідка) зафіксувала 1 жовтня висування групи, яка брала участь в операції і попросила своїх саудівських колег скасувати її, проте це прохання було проігнороване.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.