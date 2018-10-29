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The Daily Express: Британия знала о планах похищения Хашкаджи

The Daily Express: Британия знала о планах похищения Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 8518 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Британская разведка знала о планах похищения саудовскими спецслужбами саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи, информирует УНН со ссылкой на The Daily Express.

По информации издания, приказ о похищении Хашкаджи исходил из «королевского круга», однако информации о причастности к этому делу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана у спецслужб не было. Неизвестно, знали ли принц вообще об этой операции, пояснил источник издания.

Источник, близкий к Хашкаджи, рассказал изданию, что тот собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Спецслужбы Великобритании получили информации о деталях спецоперации против Хашкаджи в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

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«Эти детали включали в себя первичный приказ захватить господина Хашкаджи и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Вместе с тем, как представляется, была оставлена открытой дверь для альтернативных способов решения этой большой проблемы», — рассказал источник.

«Мы знаем, что приказы исходили от члена королевского круга, но у нас нет информации о причастности к ним наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Мы не можем сказать, был ли он инициатором этого дела», — пояснил источник.

Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая участвовала в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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