Глава МИД Великобритании отрицает, что ему было известно о планах убийства Хашкаджи

“Я совершенно ничего не знал заранее об ужасном убийстве Хашкаджи, и я был столь же шокирован, как и все остальные”, — сказал министр, отвечая на вопрос одного из депутатов.

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Хант фактически опроверг сообщение газеты The Daily Express, которая в воскресенье написала о том, что Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ, британская спецслужба) перехватила переговоры сотрудников саудовской разведки, которым был отдан приказ похитить журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в Турции и доставить его в Эр-Рияд, а в случае сопротивления со стороны журналиста действовать по обстоятельствам. Приказ якобы исходил от кого-то из “королевского окружения”, но не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Спецслужбы Соединенного Королевства получили информации о деталях спецоперации против журналиста диссидента в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

Высокопоставленный источник подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) зафиксировала 1 октября выдвижение группы, которая принимала участие в операции и попросила своих саудовских коллег отменить её, однако эта просьба была проигнорирована.

По информации газеты, британские власти обращались к своим саудовским коллегам с просьбой не осуществлять запланированную операцию.