Маск назвав дату відкриття підземного транспортного тунелю під Лос-Анджелесом

“Перший тунель практично готовий. Відкриється 10 грудня”, — написав Маск.

Маск заявив про створення The Boring Company в грудні позаминулого року, в січні 2017 року компанія придбала бур і почала будувати тунель у рамках проекту зі створення мережі, покликаної у перспективі охопити весь Лос-Анджелес. У червні цього року компанія закінчила прокладку і будівництво ділянки протяжністю понад 4,3 км. Пріоритет після початку експлуатації тунелю, за словами Маска, буде відданий пішоходам і велосипедистам. При цьому після завершення пільгового періоду вартість проїзду в даній системі буде нижчою за ціну автобусного квитка.

Як раніше інформував УНН, акції американської компанії-автовиробника Tesla 1 жовтня за підсумками торгів на електронній біржі NASDAQ додали у вартості понад 17,3% (близько 45,9 доларів США), до позначки 310,7 за акцію.