Маск озвучил дату открытия подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

“Первый туннель практически готов. Откроется 10 декабря”, — написал Маск.

Маск заявил о создании The Boring Company в декабре позапрошлого года, в январе 2017 года компания приобрела бур и начала строить туннель в рамках проекта по созданию сети, призванной в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне этого года компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км. Приоритет после начала эксплуатации туннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в данной системе будет ниже цены автобусного билета.

Как ранее информировал УНН, акции американской компании-автопроизводителя Tesla 1 октября по итогам торгов на электронной бирже NASDAQ прибавили в стоимости более 17,3% (около 45,9 долларов США), до отметки 310,7 за акцию.