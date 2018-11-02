Илон Маск заявил о вероятном отказе от инвестиций Эр-Рияда после убийства Хашкаджи

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщало о том, что Cуверенний фонд Саудовской Аравии может увеличить свои вложения в Tesla и ведет переговоры о приобретении акций с руководством компании. Британская газета Financial Times информировала, что суверенный фонд аккумулировал свою долю в Tesla в объеме около 2 млрд долларов США.

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Илон Маск во время интервью на Recode задали вопрос, примет ли он — в свете резонансного убийства — в будущем любые средства от Cуверенного фонда Саудовской Аравии, с которым он ранее обсуждал планы преобразования Tesla в частное предприятие закрытого типа. “Возможно, мы не станем этого делать”, — сказал глава компании.

Он сообщил, что консультации с фондом велись в течение двух лет. “Я имею в виду, что важно ценить настойчивость саудовцев, которые пытались со мной договориться два года по поводу преобразования Tesla в частную компанию. И это не было чем-то спонтанным”, — заявил Маск.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджы отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.