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Дніпропетровщина: під час нічної атаки рф завдала значних інфраструктурних пошкоджень, жертв немає

Дніпропетровщина: під час нічної атаки рф завдала значних інфраструктурних пошкоджень, жертв немає

Київ • УНН

 • 43540 перегляди

Внаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області пошкоджено об'єкти інфраструктури, багатоповерховий будинок, 2 автомобілі, магазин, 2 підприємства, рекреаційний пункт та приватний будинок, але жертв серед цивільного населення немає.

На Дніпропетровщині внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти, багатоповерхівка, 2 авто, магазин, 2 підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Уночі ворожа армія заатакувала Дніпропетровську область. Бійці ПвК "Схід" активно реагували, знищивши 12 дронів. Поодинокі апарати були збиті у Криворізькому та Нікопольському районах, тоді як ще десять були знищені у Дніпровському районі.

Проте, падіння уламків та влучання призвели до пошкодження інфраструктурних об'єктів у місті Дніпро, спричинивши декілька пожеж та пошкодження багатоповерхівки.

У сусідній Слобожанській громаді також зазнали пошкоджень дві автівки та магазин.

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Терористичні дії війська ворога застосували також до Нікопольщини. Відтак, окупанти 5 разів вдарили дронами різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії райцентр. На щастя, не допущено жертв серед цивільного населення, але два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок у Нікополі зазнали руйнувань.

Попри відповідні наслідки, скрізь минулося без жертв.

У Дніпрі пролунали вибухи05.05.24, 01:13 • 21603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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