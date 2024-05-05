Дніпропетровщина: під час нічної атаки рф завдала значних інфраструктурних пошкоджень, жертв немає
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області пошкоджено об'єкти інфраструктури, багатоповерховий будинок, 2 автомобілі, магазин, 2 підприємства, рекреаційний пункт та приватний будинок, але жертв серед цивільного населення немає.
На Дніпропетровщині внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти, багатоповерхівка, 2 авто, магазин, 2 підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Уночі ворожа армія заатакувала Дніпропетровську область. Бійці ПвК "Схід" активно реагували, знищивши 12 дронів. Поодинокі апарати були збиті у Криворізькому та Нікопольському районах, тоді як ще десять були знищені у Дніпровському районі.
Проте, падіння уламків та влучання призвели до пошкодження інфраструктурних об'єктів у місті Дніпро, спричинивши декілька пожеж та пошкодження багатоповерхівки.
У сусідній Слобожанській громаді також зазнали пошкоджень дві автівки та магазин.
Терористичні дії війська ворога застосували також до Нікопольщини. Відтак, окупанти 5 разів вдарили дронами різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії райцентр. На щастя, не допущено жертв серед цивільного населення, але два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок у Нікополі зазнали руйнувань.
Попри відповідні наслідки, скрізь минулося без жертв.